Festa della Francigena: a Priverno e Fossanova l’edizione a tema Giubileo

Il Gruppo dei Dodici organizza, il 24 e 25 maggio prossimi, nel Comune di Priverno e, in particolare, nel Borgo medievale di Fossanova, l’edizione 2025 della Festa della Francigena, promossa dalla DMO Francigena del Sud nel Lazio.

Questa edizione avrà per tema: “La Francigena e il Giubileo: i Cammini della Speranza”.

Si aprirà la due giorni a Priverno, presso la Buvette dei Musei, in Piazza Giovanni XXIII, con la presentazione del Libro “Walking the Via Francigena Pilgrim Route – Part 4”: la nuova guida in lingua inglese edita da Cicerone Press che accompagna i pellegrini nell’ultima parte del cammino della Via Francigena, da Roma a Santa Maria di Leuca, con l’autore Sandy Brown e continuerà domenica 25, dopo il ritrovo di camminatori e pellegrini nel Borgo di Fossanova, nell’Auditorium dell’Infermeria dei Conversi con l’importante conferenza “Il Giubileo della Speranza e i Cammini della rinascita: Pellegrinaggio, Tradizione, Cultura e Spiritualità”.

Domenica 25, verranno proposti tre cammini che portano all’Abbazia di Fossanova, partendo rispettivamente da Sonnino, Priverno e Maenza.

La Festa della Francigena 2025 è patrocinata dal Comune di Priverno, dalla Regione Lazio, dalla Compagnia dei Lepini e dall’Associazione Europea delle vie Francigene.

Una festa dei camminatori e della cultura dei luoghi della via Francigena, con stand gastronomici, musica, camminate e incontri.

Per partecipare alle camminate è necessario prenotarsi utilizzando il link https://forms.gle/VrKVn5ZVHwbbpKyL8

Per Info: info@gruppodeidodici.eu | 320 619 6535