Torna a Velletri “Pane e Olio”: tre giorni dedicati al gusto e alla tradizione

Dopo il successo della prima edizione, torna a Velletri “Pane e Olio”, l’evento imperdibile per tutti gli appassionati di olio extravergine di oliva. Ideato e realizzato dall’Agenzia WinTime Events & Communication e il Consorzio Tutela e Promozione Associazione Pane di Velletri in collaborazione con l’Associazione CAPOL (Centro Assaggiatori Produzioni Olivicole Latina), l’evento gode del contributo del Comune di Velletri e della Regione Lazio e ARSIAL e del patrocinio dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio.

Per questa seconda edizione, la manifestazione si estende su tre giornate, dal 6 all’ 8 giugno 2025 con orario prolungato fino alle 23,00 presso il CREA di Velletri, offrendo un’esperienza unica all’insegna del gusto, della qualità e della tradizione.

UN’ESPERIENZA SENSORIALE E CULTURALE UNICA

“Pane e Olio” celebra due prodotti simbolo della cultura alimentare italiana, riportando al centro l’importanza del mangiare sano con alimenti autentici e di qualità. Il pane e l’olio, fondamentali nella dieta mediterranea, rappresentano un patrimonio gastronomico da valorizzare e tramandare alle nuove generazioni.

L’evento non è solo un’esposizione, ma un’occasione di incontro e confronto tra produttori, esperti del settore e appassionati. Il ricco programma propone attività come degustazioni guidate per scoprire le caratteristiche sensoriali dell’olio EVO e del pane artigianale, incontri con esperti e produttori per approfondire la cultura dell’olio, laboratori sensoriali per valorizzare il connubio tra questi due prodotti, mini corsi “Assaggiatore per un giorno”, laboratori per grandi e piccini, visite guidate, mostre, presentazioni di libri e musica live.

OBIETTIVO DELL’EVENTO

L’iniziativa mira a promuovere la consapevolezza sull’importanza di un’alimentazione sana e genuina, evidenziando il valore del lavoro dietro ogni goccia di olio e ogni fetta di pane. Dalla cura degli olivi secolari alla raccolta delle olive, fino ai processi di lavorazione, l’olio extravergine d’oliva è il frutto di un’arte tramandata da generazioni. Allo stesso modo, il pane, grazie alla riscoperta di grani antichi e metodi di produzione tradizionali, continua a essere un elemento centrale della nostra cucina.

INFORMAZIONI E CONTATTI

Per maggiori informazioni e per partecipare come espositore o visitatore, è possibile contattare l’organizzazione scrivendo all’indirizzo email info@paneeoliovelletri.it oppure chiamando ai seguenti numeri di telefono: 06 97609170 | 349 7402001. Il programma è consultabile sul sito ufficiale della manifestazione: www.paneeoliovelletri.it.

“Pane e Olio” è molto più di una manifestazione: è un viaggio nei sapori autentici, nella tradizione e nella passione per il buon cibo. L’evento si terrà presso il CREA Viticoltura Enologica, Via Cantina Sperimentale 1, Velletri (RM)