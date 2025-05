Fiera agricola di Montenero, tutto pronto per la seconda edizione

Le eccellenze del comparto agricolo in mostra a Borgo Montenero. Torna per la seconda volta la Mostra agricola di Borgo Montenero, alle porte di San Felice Circeo, un appuntamento che valorizza i prodotti tipici enogastronomici dell’Agro Pontino e che rievoca i fasti di una fiera nata negli anni ‘90. Saranno 3 giorni di mostra aperti al pubblico e confronto tra gli operatori, dal 31 maggio al 2 giugno nell’area di 20mila mq proprio nel cuore di Borgo Montenero, grazie all’impegno dell’associazione Insieme 90.

All’interno della mostra agricola ecco anche la seconda edizione della Sagra dello zucchino, l’ortaggio tipico della zona, pronto a ricevere un marchio di qualità, a testimoniare la crescita di questo prodotto d’eccellenza, che sarà oggetto di una sentita gara culinaria. L’inaugurazione della Fiera avverrà sabato 31 maggio alle ore 10.30 nell’area La Torre di Borgo Montenero.

In questa seconda rinnovata edizione la Fiera celebrerà i 90 anni di Borgo Montenero, con diversi momenti da condividere, dall’area espositiva con la mostra agricola e macchinari all’area dei convegni e del food di qualità più un’altra area, destinata all’intrattenimento e allo svago, con un parco attrezzato con giochi gonfiabili per i bambini, oltre ovviamente ai tanti momenti riservati alla riscoperta e alla valorizzazione di un’identità territoriale singolare, come è stata quella della bonifica integrale delle Paludi Pontine col lavoro dei coloni veneti, friulani e romagnoli più la successiva integrazione delle famiglie campane dopo la fine del secondo conflitto mondiale fino ad arrivare alla laboriosità degli indiani impegnati nel comparto agricolo, uno spaccato oggi raccontato nel libro ‘Quella terra promessa’ (Ed. Drawup) curato dallo scrittore e giornalista Gian Luca Campagna, che rievoca proprio con le testimonianze dirette quel periodo.

Nella quattro giorni di eventi spiccano sabato 31 l’evento sulla laute alimentare in programma alle 17,30, un convegno organizzato da Hello Nature intitolato “BIOSTIMOLAZIONE E NUTRIZIONE SOSTENIBILE”. Per l’occasione ci sarà l’intervento su Peptidi stimolatori della crescita e Biochelazione: cosa sono e come agiscono a cura del Professor Giuseppe Colla dell’Università degli Studi della Tuscia, Ottimizzazione nell’uso dei biostimolanti nello zucchino a cura del Professor Youssef Rouphael dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e l’intervento su La tua zucchina più forte e produttiva a cura dell’agronomo Dottor Francesco Caddeu, Crop Advisor di Hello Nature Italia/Italpollina. La serata sarà allietata dalla tribute band dei Negramaro dalle 21.

Domenica 1 giugno è previsto il raduno delle Vespe da tutta Italia mentre alle 17 parte invece la gara culinaria curata sempre dal comitato del borgo, con la guest star dello chef stellato Fabio Verrelli D’Amico del ristorante Materia Prima di Pontinia, che presenterà un piatto tipico del territorio preparato con la zucchina attraverso un suo personale show cooking, poi alle ore 18 spazio alla gara tra massaie, chef e brigate varie per contendersi la palma della seconda edizione della kermesse, che ha l’obbligo per i partecipanti di cucinare un piatto che tenga sempre conto dell’ortaggio principe di Borgo Montenero. La serata sarà allietata dalle 21 dalla band Just 80, che ripercorreranno live tutte le hit rock e pop di quegli anni, mentre lunedì 2 giugno chiuderà la band Posse for second missing, che suoneranno i migliori pezzi dagli anni 90 a oggi.