Latina, i ragazzi della Frezzotti Corradini ricevono una targa in Comune

La sindaca di Latina Matilde Celentano, insieme all’assessore alle Politiche giovanili Andrea Chiarato e l’assessore all’Istruzione Francesca Tesone, ha premiato questa mattina, il team Steam Power dell’Istituto Comprensivo Frezzotti Corradini per lo straordinario risultato ottenuto alla First Lego League Open Africa Championship, tenutasi a Città del Capo, in Sudafrica. Un’iniziativa che avvicina i ragazzi al mondo della robotica e della tecnologia, permettendogli di acquisire competenze di problem-solving applicate a problemi reali.

La cerimonia si è svolta nell’aula consiliare del Comune di Latina, dove gli studenti hanno presentato con entusiasmo e competenza il loro progetto, conquistando l’attenzione di tutti i presenti. All’evento hanno partecipato anche la dirigente scolastica Roberta Venditti, i docenti Marco Torella e Valentina Isone, e i consiglieri comunali Claudio Di Matteo, Serena Baccini, Federica Censi, Valentina Colonna, Pina Cochi e Giuseppe Coluzzi.

“Gli studenti della Frezzotti Corradini – ha dichiarato la prima cittadina – hanno rappresentato l’Italia in una competizione internazionale di altissimo livello, conquistando il Motivate Award, uno dei riconoscimenti più significativi dell’evento, al quale hanno preso parte oltre 80 squadre provenienti da tutto il mondo. Un motivo di grande orgoglio per la nostra città e per tutta l’amministrazione comunale”.

“La competizione, che coniuga scienza, tecnologia e creatività – ha aggiunto l’assessore Chiarato – ha visto i ragazzi emergere con il progetto Reef Rangers, volto a contrastare gli effetti del cambiamento climatico favorendo il ripopolamento dei fondali marini. Questa mattina ci hanno presentato Cory e Posy, i due robot subacquei da loro progettati: un lavoro eccezionale che ci ha lasciati senza parole. Complimenti agli studenti, ai docenti e alle famiglie per questo traguardo, certi che sia solo l’inizio di un brillante percorso e di risultati ancora più grandi”.

“Non è solo il risultato a colpire – ha concluso l’assessore Tesone – ma soprattutto la coesione, la determinazione e lo spirito di squadra che questi giovani hanno dimostrato. Durante la presentazione, abbiamo potuto apprezzare come ogni componente del team fosse pronto a sostenere l’altro, dimostrando grande maturità e collaborazione. Un successo che testimonia l’impegno della scuola nel promuovere un apprendimento innovativo, coinvolgente e orientato al futuro”.