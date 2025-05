Formia, in Consiglio Comunale la deroga al PRG per ampliare il Pronto Soccorso del Dono Svizzero

Tra i punti all’ordine del giorno del Consiglio Comunale di Formia, convocato per giovedì 15 maggio alle 17.30, c’è la richiesta di permesso di costruire in deroga al PRG per ampliare il Pronto Soccorso dell’ospedale Dono Svizzero, su proposta dell’Asl. L’intervento interesserà l’area dell’attuale camera calda e punta a migliorare funzionalità, accoglienza e flussi interni.

Il Sindaco Gianluca Taddeo ha sottolineato il ruolo attivo dell’Amministrazione nel sostenere il potenziamento dell’ospedale, ricordando come l’iter per il nuovo Pronto Soccorso – inaugurato ad agosto 2023 – fosse fermo dal 2019 e sbloccato grazie a una sinergia tra Comune, Asl e Regione.

Oltre al Pronto Soccorso (1 milione di euro), sono stati già realizzati:

una nuova Sala Tac (288.540 €),

una Sala di Elettrofisiologia (161.780 €),

l’adeguamento della sala Emodinamica (731.701 €),

la ristrutturazione del reparto di Medicina d’urgenza (162.000 €).

“Ringrazio l’Asl per gli investimenti – ha dichiarato il Sindaco – e auspico un voto unanime del Consiglio: sulla sanità servono fatti, non polemiche”.