Indagato per la rissa al Bajamar, arrestato per associazione a delinquere aggravata dal metodo mafioso

FORMIA – Era indagato per la rissa avvenuta la notte di capodanno al Bajamar di Formia, ora è finito in un’indagine che ha portato all’arresto di 15 persone indagate a vario titolo per associazione a delinquere di stampo camorristico, associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, porto e detenzione di armi comuni da sparo, lesioni personali aggravate, singoli episodi di detenzione e spaccio di stupefacenti tutti aggravati dalle modalità mafiose per avere con le condotte delittuose agevolato il clan “Contini”.

Sono stati i poliziotti del Commissariato di Formia con la Squadra Mobile di Napoli Sez. Omicidi, a eseguire nelle prime ore di questa mattina l’ordinanza di custodia cautelare in carcere dell’uomo che era già destinatario della misura di prevenzione dell’obbligo di firma e di DACUR (il daspo urbano) emesso dal questore di Latina a febbraio scorso, per i fatti accaduti il 31 dicembre nella discoteca del noto albergo di Formia.

L’ordinanza è stata emessa dal GIP del Tribunale di Napoli 36° Sezione, in quanto lo stesso veniva accusato per i reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti con aggravante del metodo mafioso, per aver commesso il fatto avvalendosi dei metodi mafiosi, in particolare per il finanziamento del traffico di stupefacenti, per il controllo territoriale delle piazze di spaccio di Napoli e per la gestione dei rapporti con le altre organizzazioni camorristiche interessate al mercato della droga e sospettato di appartenere e di voler agevolare l’attività del Clan Contini. Gli è stato anche contestato il porto abusivo di armi e un tentato omicidio aggravato da metodo mafioso. I fatti sono stati commessi a Napoli da settembre 2021 a maggio 2022. L’arrestato si trova ora nel carcere di Cassino. L’operazione è avvenuta su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli.