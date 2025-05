Pallamano A1 femminile, l’addio dell’ Handball Club Pontinia. Il Presidente Bianchi: “ll mio stato di salute richiede attenzione e un tempo personale”

PONTINIA – Dopo cinque stagioni ad alto livello, l’Handball Club Pontinia conclude il proprio percorso nella massima serie nazionale femminile. Un progetto che ha portato il nome di Pontinia in tutta Italia e anche all’estero: la squadra ha lottato stabilmente ai vertici della Serie A1, con una presenza costante alle Finals di Coppa Italia senza dimenticare le numerose partecipazioni alle competizioni europee. Dopo aver comunicato con il giusto anticipo alle giocatrici, allo staff e ai collaboratori, così da fornire loro il tempo necessario per pianificare il proprio futuro, la società comunica ufficialmente di non iscrivere la squadra al campionato 2025/2026, chiudendo così un capitolo importante della propria storia sportiva.

«Dopo cinque stagioni straordinarie e a seguito di una lunga e profonda riflessione, facciamo questa scelta difficile ma ponderata e presa con senso di responsabilità e trasparenza – spiega il presidente Mauro Bianchi – Le difficoltà nel reperire risorse economiche e altre realtà commerciali pronte ad affiancare il nostro ambizioso progetto, per continuare a spingerlo sempre più in alto, unite alla mia personale e improvvisa necessità di dedicare tempo alla mia salute, hanno reso indispensabile fermarsi e ridefinire il percorso del nostro Club. Il mio stato di salute richiede attenzione e un tempo personale, perché devo affrontare qualcosa che va oltre il campo, oltre lo sport. Qualcosa che, a livello personale, è molto più grande di me. Fermarci oggi non significa arrenderci ma proteggere ciò che abbiamo costruito, rigenerare energie e preparare un futuro ancora più solido. Nei giorni scorsi ho parlato personalmente a tutte le giocatrici, informandole per tempo di questa decisione, così da permettere loro di valutare nella massima tranquillità e trasparenza il proprio futuro. Lo stesso discorso era stato condiviso con lo staff e con i collaboratori, concedendo il tempo necessario per gestire le proprie necessità di pianificazione lavorativa con la giusta tranquillità».

In quanto rappresentate della nostra Comunità, nei mesi scorsi la società aveva preventivamente informato e coinvolto anche il Sindaco del Comune di Pontinia riguardo questa decisione: l’incontro era stato richiesto con spirito costruttivo, nella speranza di poter contare su un confronto e un supporto istituzionale che potesse accompagnare il percorso intrapreso.

«Un ringraziamento speciale va a tutte le atlete, allo staff tecnico, ai dirigenti e a tutte le persone che hanno contribuito a scrivere pagine indimenticabili della storia del nostro club, ma anche al pubblico che ha continuamente fatto sentire il proprio calore in ogni momento – conclude il presidente Bianchi – Un pensiero di gratitudine va anche alle squadre avversarie incontrate in questi anni, per le sfide corrette e appassionanti condivise sul campo. E naturalmente, grazie ai partner e ai sostenitori, la vera anima del nostro progetto. Il cammino cambia, ma la nostra passione resta. E vogliamo continuare a viverlo, come sempre, insieme a voi».

La decisione di non iscriversi alla serie A1 non è proprio un addio, ma un nuovo inizio perché l’Handball Club Pontinia continuerà con impegno e determinazione a investire nel settore giovanile e nella serie B maschile, offrendo a ragazze e ragazzi del territorio valori, strumenti e opportunità per crescere nello sport e nella vita. Inoltre, l’impegno sociale del club proseguirà con ancora più forza, attraverso iniziative scolastiche, progetti di inclusione e attività che generino un impatto positivo e reale nella comunità.