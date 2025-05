Formia, lavori in via Vitruvio: fino al 30 maggio interventi sulla rete idrica

L’Amministrazione Comunale di Formia si scusa per i disagi causati dagli interventi di manutenzione straordinaria, sostituzione e risanamento della rete idrica di via Vitruvio e traverse ad essa connesse iniziati lunedì 12 maggio e che si prolungheranno fino a venerdì 30 maggio, ad esclusione dei giorni di sabato, domenica e festivi.

“I lavori sono necessari e fondamentali per il contenimento del fenomeno della dispersione del sistema idrico, ormai obsoleto, l’ammodernamento dell’impianto idrico del centro città finalmente si doterà di nuove tubature – commenta il sindaco Gianluca Taddeo – Ringraziamo i cittadini per la pazienza e la collaborazione che stanno dimostrando in questo periodo dell’esecuzione dei lavori, impellenti, necessari per il miglioramento della qualità delle acque, per prevenire il fenomeno di infiltrazioni dannose e di mancanza di pressione nei periodi estivi con maggiore affluenza. Con la società Acqualatina si è convenuto che gli interventi continueranno anche nelle ore serali, fino alle ore 21.00, ma non nella fascia notturna per motivi legati alla poca visibilità e alla profondità dei canali. Stiamo monitorando quotidianamente, sia con i tecnici comunali che con quelli della società, le eventuali criticità che si possono riscontrare per arrivare ad una rapida soluzione, riducendo al minimo i disagi arrecati alla circolazione stradale e snellendo il notevole flusso di autovetture”.

Sul corso principale, Via Vitruvio, si procederà in un unico senso di marcia direzione Roma, nel tratto occupato dai lavori che va da largo Paone fino incrocio con via C. Colombo.