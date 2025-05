Sequestrati a Pontinia 3kg di cocaina, hashish e 40 sigarette elettroniche contenenti marijuana in forma liquida

TERRACINA – Tre chilogrammi di cocaina, 100 grammi di hashish e sigarette elettroniche contenenti marijuana in forma liquida. E’ il bilancio dell’operazione della Guardia di Finanza di Terracina che ha portato anche all’arresto di una persona di Pontinia. Oltra alla droga i finanzieri hanno sequestrato più di quaranta dispositivi elettronici per l’inalazione di marijuana in forma liquida, contenenti principio attivo THCP, un cannabinoide di recente sintetizzazione chimica, con proprietà psicotrope più potenti delle ordinarie sostanze. L’operazione è stata condotta dai finanzieri della Compagnia di Terracina a conclusione di un’attività info-investigativa. La persona è portata in carcere a Latina, la sua posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.