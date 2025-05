Gianfranco Pannone presenta con Steve della Casa “La Terra Pontina e il Cinema”

LATINA – Si aprirà mercoledì 21 maggio alle 16,30, con la proiezione del film Mio fratello è figlio unico (2007) diretto da Daniele Luchetti e ispirato al libro di Antonio Pennacchi Il fasciocomunista, la rassegna cinematografica “La Terra Pontina e il Cinema” curata dal registra Gianfranco Pannone nell’ambito di Latina Storia@Fest. Quattro appuntamenti, dal 21 al 24 maggio per raccontare attraverso un dialogo e quattro pellicole, quanto cinema sia stato girato proprio sul territorio della provincia di Latina: dai grandi autori, alle serie tv, alla pubblicità.

“Ho accettato molto volentieri questo invito del Comune – racconta Pannone – . Questa rassegna l’ha l’obiettivo di restituire la ricchezza della presenza del cinema sul territorio pontino. La prima proiezione sarà anche un omaggio ad Antonio Pennacchi, e a seguire, nell’ incontro di mercoledì con Steve Della Casa, conservatore della cineteca nazionale, viaggeremo tra il serio e il faceto per raccontare che cosa ha dato questo territorio al cinema e come il cinema se ne sia appropriato. Ci sono tanti aneddoti legati ai film girati qui, potremo citare per esempio il film la Luna di Bernardo Bertolucci, girato a Sabaudia dove il regista aveva casa; o quei film di cappa e spada girati a Sermoneta, o il lago di Fogliano dove fu girata un scena di Rocco e i suoi Fratelli. Questo è un territorio scelto non solo per la vicinanza a Roma, ma anche perché mostra paesaggi molto diversi e i paesaggi sono stati d’animo. Invito tutti a venire”.

La rassegna dopo l’incontro inaugurale proseguirà con la proiezione del film Storia di Piera (22 maggio, ore 17, sala de Pasquale); Cielo sulla Palude (23 maggio, ore 17, Sala De Pasquale) e Un apprezzato professionista di sicuro avvenire (24 maggio, ore 17, Sala De Pasquale).