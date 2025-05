Al Teatro D’Annunzio di Latina musiche di Fondazione con il NEOS SAXOPHONE QUARTETT

LATINA – Mercoledì 21 maggio ore 21, al Teatro D’Annunzio di Latina, l’associaizone Eleoamai organizza il concerto del NEOS SAXOPHONE QUARTETT con un programma inedito dedicato a “Le musiche del periodo delle città di Fondazione”.

“Il desiderio del progetto – spiegano dall’associazione è sicuramente quello della ricostruzione musicologica – a quasi un secolo di distanza – di un periodo della storia italiana, ma anche di rivalutazione di tutti quei personaggi che l’hanno reso ricco e interessante con la loro creatività. L’Associazione Culturale Eleomai ha voluto rendere in forma di concerto il lavoro di ricerca fatto dal Maestro Claudio Paradiso, durato ben sette anni, su due aspetti musicologici nazionali finora mai affrontati, tutte le musiche composte per la Battaglia del grano (anni 1925-1935) e quelle dedicate alle Città di fondazione italiane (anni Trenta) che ha raccolto la documentazione reperibile in Italia, in collaborazione con la Biblioteca nazionale centrale di Firenze, l’Istituto LUCE, biblioteche e archivi sia pubblici sia privati. Canzoni, cori, ballabili e marce capaci di rendere l’idea dello stile e della poetica che caratterizzava la musica di consumo dell’epoca”.

Gli arrangiamenti sono stati affidati al M. Gabriele Pezone e l’esecuzione al Neos Saxophone Quartett (Stefano Nanni, Roberto Guadagno, Marcos Palombo, Armando Noce)

Il progetto NEOS SAXOPHONE QUARTETT nasce dall’idea di creare un piccolo gruppo da camera, agile e performante, che sia in grado di affrontare in maniera completa ed efficace repertori dedicati prevalentemente a compagini orchestrali. Sebbene il gruppo sia di recente formazione, il repertorio spazia dalla musica barocca al jazz alla musica da film, fino ad arrivare ai giorni nostri con composizioni originali contemporanee.