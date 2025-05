Il Conservatorio Respighi di Latina celebra la musica pianistica russa con quattro seminari-concerto

LATINA – Il Conservatorio “Ottorino Respighi” promuove nel mese di maggio un’iniziativa dedicata al patrimonio della musica pianistica russa. Si tratta quattro seminari-concerto voluti dal maestro Cristiano Becherucci – da giugno direttore del Conservatorio di Latina – “per offrire – spiega – un’opportunità irripetibile di arricchimento artistico e culturale”.

Ogni appuntamento – si legge in una nota – esplora il genio creativo di quattro pilastri della musica pianistica russa, Sergej Rachmaninov, Dmitri Shostakovich, Sergej Prokofiev e Aleksandr Skrjabin: un progetto che fonde cultura e formazione, con la partecipazione straordinaria del maestro Valerij Voskobojnikov, figura senza eguali nel panorama musicale internazionale”.

IL PROTAGONISTA – Allievo del celebre Heinrich Neuhaus al Conservatorio Čajkovskij di Mosca, Voskobojnikov si è dedicato con passione alla diffusione della grande tradizione musicale russa. Grazie alla sua profonda sensibilità artistica e alla sua esperienza, accompagnerà il pubblico e gli studenti in un viaggio che abbraccia non solo gli aspetti biografici e musicali dei compositori russi, ma anche il significato più intimo e universale delle loro opere.

“L’iniziativa si arricchisce con proiezioni, lettere, testimonianze storiche e interventi dal vivo, oltre alle esibizioni di quarantaquattro promettenti pianisti”, aggiungono dal Conservatorio Respighi. Tra loro: Giancarla Ardetti, Martina Arduini, Simone Bernacchia, Serena Bertolino, Elisa Bragalone, Alfonso Buttaro, Alessandro Canini, Giovanni Cappuccini, Venanzio Maria Cardinale, Alisya Carotenuto, Sara Ciammaruconi, Davide Ciampichetti, Gabriele Ciarniello, Elena Cutrera, Artur Dawidczyk, Simone Di Biasio, Pierluigi d’Ippolito, Daniele Fontana, Lucrezia Forte, Ilaria Gabrielli, Samuel Garcia, Valerio Girardi, Lin An Hao, Marta Italiano, Kiara Krivokapic, Leonardo Marino, Sofia Marocco, Alice Mattisi, Gabriella Nanni Costa, Viola Negroni, Gabriel Sebastianello Pansini, Leonardo Romagnoli, Matteo Rosetti, Nicholas Rossi, Aurora Russo, Raffaele Salfo, Cesare Sebi, Satya Sunga, Edoardo Testa, Valerio Toma, Patrizia Vetica, Ambra Yi, Luca Zambrini e Benedetta Zhu. Si tratta di musicisti provenienti da una rete di istituti musicali del territorio: oltre al Conservatorio Respighi di Latina, l’Associazione Musicale Ferruccio Busoni di Fondi, il Liceo Musicale “Alessandro Manzoni” di Latina, il Chris Cappell College di Anzio, la Farnesina e il Seraphicum di Roma, la Scuola Secondaria di Primo Grado “Alessandro Volta” di Latina e l’Accademia Musicale di Roma Capitale.

IL PROGRAMMA – Il programma prevede quattro date, tutte di sabato: il 3 e il 10 maggio, alle ore 16:00, presso l’Auditorium Caetani del Conservatorio Respighi; il 24 maggio, alla stessa ora, presso l’Atelier di Dario Aufiero a Fonte Nuova, dove sarà possibile ascoltare interpretazioni su pianoforti storici finemente restaurati. Infine, il 31 maggio, alle ore 18:00, l’ultimo appuntamento si svolgerà alla Sala Casella di Roma, in collaborazione con l’Accademia Filarmonica Romana.

Un momento particolarmente significativo sarà la masterclass del Maestro Voskobojnikov, in programma martedì 20 maggio, dalle 16:30 alle 19:30, presso l’Auditorium Roffredo Caetani di via Ezio 32. Un’opportunità rara ed emozionante per i pianisti selezionati del Conservatorio Respighi: Serena Bertolino, Alfonso Buttaro, Sara Ciammaruconi, Giovanni Cappuccini, Gabriella Nanni Costa, Kiara Krivokapic, Daniele Fontana, Nicholas Rossi ed Edoardo Testa.