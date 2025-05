Il giardino di Ninfa sul New York Times, tra i 25 giardini più belli al mondo.

Ancora una volta il meraviglioso Giardino di Ninfa porta lontano il nome della Provincia di Latina.

A decretarne la bellezza questa volta è The New York Times, nella sua prestigiosa rivista “The New York Style Magazine”. Il giardino di Nina è stato inserito infatti nella lista dei 25 giardini più belli del mondo, selezionati da sei tra i massimi esperti mondiali di paesaggio e design. Nella top list compaiono meraviglie da Francia, Cina, Giappone e Australia. Ma tra le eccellenze italiane spicca proprio Ninfa, discusso come terzo durante la selezione finale.