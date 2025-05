Il sogno finale è ancora in bilico: l’Adattiva Pontinia cede a Salerno 35-29 e si va allo spareggio

L’Adattiva Pontinia non riesce ad approfittare della ghiotta occasione e si lascia superare in trasferta dallo Jomi Salerno con il 35-29 che decide il match. La semifinale di ritorno è stregata per il Pontinia che, dopo aver vinto (20-18) la sfida d’andata sabato scorso, s’è vista recuperare dalle salernitane in una partita che ha visto mettere a segno quasi il doppio dei gol dell’andata da entrambe le squadre.

Alla luce di questo risultato, per decidere chi andrà a giocarsi la finale scudetto, si dovrà giocare la partita di spareggio in programma mercoledì prossimo, 14 maggio, alle ore 17:30, al palazzetto dello sport Marica Bianchi di Pontinia, un vantaggio per la formazione di coach Nikola Manojlovic in virtù del miglior piazzamento in regular season.