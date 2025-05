Basket, Benacquista Latina vince 72-56 gara 1 dei playout contro Fiorenzuola

LATINA – Al palazzetto dello sport di Ferentino, vittoria importante in Gara 1 del primo turno playout per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che supera Fiorenzuola Bees con il risultato di 72-56. Una sfida equilibrata per buona parte del tempo con i nerazzurri in crescita, capaci di trovare canestri importanti in momenti topici del match.

Sugli scudi Caffaro (22 punti e 7 rimbalzi) e Rossi (14 punti, 8 rimbalzi e 7 assist) trascinatori offensivi del club pontino.

Il prossimo appuntamento è per martedì 13 maggio alle ore 20:00 al Palazzetto dello sport di Ferentino, per disputare GARA 2 del primo turno playout del campionato di Serie B Nazionale. In sala stampa coach Martellossi ha parlato della necessità di “incidere nella mente dei giocatori”. Serve offensivamente qualche chiarezza in più – ha detto l’allenatore dei nerazzurri in conferenza stampa – , mentre nel settore difensivo bisognerà fare vedere ancora le cose migliori messe in campo in gara 1.

(foto Marika Torcivia)