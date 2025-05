Sezze, mastelli per la differenziata: “Strumento vincente per l’ambiente e la comunità”

La consegna dei mastelli per la raccolta differenziata ai cittadini di Sezze è ormai in fase conclusiva, con il centro storico interessato dall’ultima tranche di distribuzione. A sottolineare l’importanza di questa iniziativa è l’amministratore unico della SPL, Antonio Ottaviani, che definisce il mastello “uno strumento indispensabile per raggiungere gli obiettivi aziendali e ambientali”. Secondo Ottaviani, il mastello non è solo un contenitore, ma un simbolo di responsabilità condivisa e collaborazione tra cittadini e Servizi Pubblici Locali. “La distribuzione uniforme dei mastelli semplifica il processo di raccolta, migliora la qualità del servizio, ottimizza i tempi e riduce i costi operativi”, spiega l’amministratore. I benefici sono già visibili: la percentuale di raccolta differenziata è in crescita e la qualità dei materiali raccolti è migliorata, facilitando riciclo e trattamento. Un ciclo virtuoso che, secondo SPL, porterà a una città più pulita e ordinata. Ottaviani non nasconde che per le abitazioni più piccole la gestione del kit completo possa rappresentare una sfida, ma invita i cittadini alla pazienza: “Con un po’ di adattamento, il beneficio sarà per tutti. SPL è al fianco dei cittadini con informazioni chiare e supporto costante”. L’azienda continuerà a monitorare i risultati e a lavorare in sinergia con la comunità per rendere questo nuovo sistema un modello di sostenibilità.