“La sicurezza delle strade provinciali gravemente compromessa dai tagli imposti dalla Legge di Bilancio”

LATINA – “La sicurezza delle strade provinciali è gravemente compromessa dai tagli imposti dalla Legge di Bilancio e dal decreto Milleproroghe ai programmi di investimento destinati alle Province. Un’emergenza vera e propria, denunciata da mesi dall’UPI (Unione delle Province d’Italia), ma rimasta inascoltata”. Lo sottolinea in una nota la Provincia di Latina dopo che la la questione è stata al centro dell’Assemblea Nazionale dei Presidenti di Provincia, riuniti oggi a Roma per definire una strategia comune e lanciare un appello urgente al Governo.

“Sulle strade provinciali – ha dichiarato il Presidente dell’UPI Pasquale Gandolfi – si è abbattuto un taglio di 1,7 miliardi di euro. Fondi già assegnati a Province e Città Metropolitane, destinati alla messa in sicurezza e all’efficientamento di 120 mila chilometri di rete viaria essenziale per collegare il Paese. Particolarmente grave è la riduzione del 70% delle risorse previste per il biennio 2025-2026, che sta bloccando cantieri già programmati e approvati dal Ministero stesso, con conseguenze pesanti per la viabilità e la sicurezza pubblica.”

La riduzione dei fondi tocca il 50% per tutte le annualità fino al 2029, e si aggira su percentuali simili anche per le risorse previste tra il 2030 e il 2036. Per questo motivo, l’Assemblea ha conferito mandato al Presidente Gandolfi affinché solleciti il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ad aprire immediatamente un tavolo di crisi per recuperare almeno i 385 milioni di euro previsti per il 2025 e 2026.

“Ho partecipato a questa Assemblea per ribadire una verità troppo spesso ignorata: tra le grandi città e le aree interne, esiste un’Italia intermedia – fatta di territori operosi e dinamici – rappresentata dalle Province. Queste realtà non solo chiedono attenzione, ma offrono soluzioni e coesione. Tuttavia, il taglio del 70% dei fondi alla viabilità provinciale è un passo indietro gravissimo, che penalizza i cittadini e mette a rischio la loro sicurezza. Noi Presidenti di Provincia non possiamo accettare che i nostri territori vengano abbandonati. Non è più il tempo delle promesse: chiediamo un’azione concreta. Il nostro appello è chiaro e trasversale: a tutte le forze politiche, fate qualcosa. Subito. La manutenzione e la sicurezza delle strade non possono essere una voce da tagliare: sono una priorità nazionale.”

L’UPI continuerà a mantenere alta l’attenzione su questo tema, e invita Governo e Parlamento a ristabilire subito le condizioni minime per garantire ai cittadini infrastrutture sicure, moderne e all’altezza delle esigenze del Paese.