Latina Comics & Games 2025: oggi l’anteprima ufficiale al Circolo Cittadino

LATINA – Dal 17 al 19 ottobre Latina si trasformerà nel cuore pulsante dell’immaginario fantasy, del fumetto e del gioco. Si è tenuta oggi, venerdì 17 maggio, presso il Circolo Cittadino di Latina, la conferenza stampa di presentazione della prima edizione di Latina Comics & Games, in programma dal 17 al 19 ottobre 2025 nel centro cittadino di Latina. All’anteprima ufficiale dell’evento sono intervenuti Manuele Sillitti e Lucia Guarano, responsabili dell’organizzazione, il curatore dell’area fantasy e delle attrazioni, Andrea Baldacci e l’art director Marco Ragonese. A portare i saluti istituzionali è stato il vicesindaco di Latina, Massimiliano Carnevale, che ha sottolineato l’importanza strategica di una manifestazione culturale di tale portata per la valorizzazione del territorio. Durante la conferenza, i promotori dell’associazione APS Altri Caratteri, ideatrice e organizzatrice dell’evento, hanno illustrato il concept dell’edizione 2025 e le aree tematiche che animeranno piazza del Popolo e il centro della città per tre giorni, con l’obiettivo dichiarato di trasformare Latina in un nuovo punto di riferimento per il settore comics & games, sulla scia di eventi consolidati come Lucca Comics & Games e Romics.

Lucia Guarano, Direttrice artistica intervistata da Roberta Sottoriva

Tra le principali attrazioni annunciate: Il Laser Tag più grande d’Italia, esperienze immersive in realtà virtuale e un ricco programma culturale dedicato alle scuole, con workshop tematici e ospiti speciali. Grande rilievo sarà dato all’area fantasy, realizzata in collaborazione con Battle for Vilegis, con sessioni pratiche e dimostrazioni di scherma medievale.

LE AREE TEMATICHE: Comics: editori, fumetterie, illustratori, autori e presentazioni di graphic novel, live painting e incontri con gli artisti; Cosplay: sfilate, contest e ospiti speciali da tutto il Paese; Fantasy: esperienze immersive in ambientazioni fantastiche e dimostrazioni dal vivo; Area immersiva: videogames, tornei, realtà virtuale, Laser Tag e postazioni interattive; Giochi da tavolo e di ruolo: con i migliori titoli da provare grazie a partnership prestigiose; Intrattenimento Live: talk, interviste, spettacoli e presentazioni a cura del media partner dell’evento.

Latina Comics & Games non è solo un festival: è un progetto culturale ambizioso che vuole promuovere il territorio, valorizzare il centro urbano e creare un punto di riferimento stabile per la community nazionale del fumetto, del gioco e del fantasy.

Nel corso della giornata, è stata offerta al pubblico anche una vivace anteprima che ha animato il Circolo Cittadino con Dimostrazioni di combattimento medievale, Un’area di tiro dinamico soft air, Sessioni di live painting, Attività ludiche per grandi e piccoli e la presenza colorata e creativa di numerosi cosplayer.