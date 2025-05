Arcigay Latina inaugura la mostra sulla storia LGBTQIA+

LATINA – Si inaugura oggi 17 maggio 2025 alle ore 18:30, presso la sede di Arcigay Latina Seicomesei – in via Aurelio Saffi 42 – la mostra sulla storia LGBTQIA+ dal titolo ”Una comunità in mostra”. Un percorso espositivo che ripercorre le tappe fondamentali del movimento per i diritti LGBTQIA+ in Italia e nel mondo. L’inaugurazione, in occasione della Giornata Internazionale contro l’Omobitransfobia (IDAHOBIT), ricorrenza istituita per celebrare la data in cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità rimosse l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali.

La mostra – spiegano gli organizzatori in una nota – offre ai visitatori un’importante occasione di riflessione e approfondimento attraverso documenti storici, fotografie, testimonianze che raccontano le lotte, le conquiste e le sfide ancora aperte della comunità LGBTQIA+. La mostra sarà suddivisa in sezioni: dal primo dopo guerra fino ai giorni d’oggi, attraverseremo le tappe fondamentali come il primo dopo guerra, la prima manifestazione a Sanremo nel 1972, i movimenti femministi degli anni 70 e 80, le battaglie delle persone trans e quelle ancora da compiere, con dei focus su personaggi importanti come Maria Silvia Spolato alla quale sarà dedicata una parte importante della mostra. L’esposizione documenta un percorso di emancipazione lungo oltre cinquant’anni.

“Con questa mostra vogliamo offrire alla cittadinanza uno spazio di conoscenza e dialogo su temi spesso relegati ai margini della narrazione storica ufficiale,” dichiara