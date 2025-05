Latina, furto nel mobilificio sotto sequestro: arrestati tre giovani romeni

Tre cittadini romeni, tutti tra i 20 e i 21 anni e residenti a Latina, sono stati arrestati in flagranza di reato dai Carabinieri per furto aggravato in concorso. Il blitz è scattato nella notte in via del Crocifisso, dove i militari della Stazione di Borgo Grappa, insieme alla Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina, sono intervenuti dopo una segnalazione al 112. I tre giovani sono stati sorpresi all’interno di un mobilificio attualmente sotto sequestro, a seguito dell’incendio che lo ha interessato lo scorso aprile. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, i tre stavano trafugando attrezzi da lavoro, già accantonati per essere portati via. Il materiale è stato recuperato e restituito ai legittimi proprietari. Dopo l’arresto, gli indagati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza di Aprilia e Latina. L’udienza di convalida si è svolta questa mattina: il giudice ha convalidato gli arresti e disposto per tutti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.