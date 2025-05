Terracina, stazione di Posta nell’ex scuola di via Anxur, consegnati i lavori

Sono stati consegnati ieri i lavori per la ristrutturazione e riqualificazione dell’edificio di via Anxur 148, la ex scuola che diventerà una “stazione di posta”, un centro di servizi per l’accoglienza e l’orientamento delle persone in difficoltà con la presenza anche di alloggi temporanei. Al suo interno si potrà svolgere anche una limitata accoglienza notturna, attività di presidio sociale e sanitario, orientamento al lavoro. Con la consegna dunque è stato dato avvio ai lavori che porteranno a ridisegnare l’immobile di proprietà comunale inutilizzato da lungo tempo. Ci saranno aree dedicate all’accettazione, ai servizi di colloquio, un ambulatorio medico attrezzato, un altro spazio attrezzato con servizi di distribuzione abbigliamento e lavanderia, e poi uno spazio dicato a servizi di docce ed igiene. Il tutto circondato dal verde. La stazione di posta è studiata per consentire la facile fruizione anche da parte di utenti diversamente abili. Particolare attenzione poi è riservata all’efficienza energetica del progetto e agli aspetti biosostenibili, Il progetto, che vede come Responsabile Unico del Procedimento l’Architetto Alessandra Madia, rientra in un protocollo d’intesa siglato con il comune di Fondi ed è stato finanziato con fondi PNRR per un importo complessivo di euro 1.090.000,00 per entrambi di Comuni.

L’ultimazione dei lavori, da cronoprogramma, è prevista nei primi mesi del nuovo anno.

Come spiega l’Amministrazione Comunale, si tratta di un altro passo avanti, importante, nel rispetto dei tempi del PNRR. Si sta procedendo con un’altra iniziativa di indubbio valore e significato sociale che sarà posta quanto prima a disposizione della Comunità.