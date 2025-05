Latina, incidente in via Epitaffio: automobilista in ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Latina, in via Epitaffio. Poco prima delle 14:30 un’auto condotta da un uomo di 47 anni, residente nel capoluogo, è uscita di strada finendo in un fosso nei pressi di un ponte in cemento. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Locale, intervenuta sul posto, la vettura viaggiava da Latina Scalo verso la città quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo. L’impatto è stato violento e poco dopo sono giunti i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure, hanno disposto il trasporto in codice rosso all’ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina. Incaricata dei rilievi, la Polizia Locale è a lavoro per ricostruzione la dinamica del sinistro.