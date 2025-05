Latina, i conti della minoranza sulle bollette Tari lievitate e sulla gestione di Abc: parlano i capigruppo

LATINA – Sono tornati a parlare di gestione dei rifiuti, delle bollette ulteriormente rincarate, delle scelte politiche che riguardano Abc, dell’inefficienza del servizio, i capigruppo consiliari di opposizione. In una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina nella sede di via Cattaneo, la capogruppo del movimento 5 stelle Maria Grazia Ciolfi, quella del Pd Valeria Campagna, il capogruppo di Lbc Dario Bellini e il capogruppo di Latina per 2032 Nazareno Ranaldi hanno affrontato la questione che ha portato da due anni a questa parte a puntuali scontri in consiglio comunale.

“Abc è allo sbando, opera da due anni in esercizio provvisorio perché sono sono stati approvati i bilanci. La sensazione è che si voglia tornare indietro, dopo il disastro della Latina Ambiente”, ha rilevato Ciolfi

“Una Tari fuori controllo – ha sottolineato Campagna – con aumenti del 38% fuori legge visto il limite massimo di crescita era sotto il 10%. E ora, oltre al danno a beffa: c’è infatti possibilità che l’Arera sanzioni il Comune per questi aumenti eccessivi e di conseguenza sono stati vincolati in bilancio, quindi “congelati”, 6 milioni di euro per far fronte proprio al costo di un’ eventuale sanzione”.

Bellini nel suo intervento ha sottolineato il peso sulle bollette della gestione dei rifiuti indifferenziati che, in assenza di una politica volta ad aumentare la raccolta differenziata, ha ripreso a salire progressivamente, tornando ai livelli precedenti l’avvio del porta a porta. “Stiamo aumentando anziché diminuire quello che portiamo Rida Ambiente, perché stiamo mandando il porta a porta in soffitta: un grave problema per una città che dovrebbe tendere al 65%”.

Non sembra chiudersi, infine, con il parere dell’Autorità nazionale anticorruzione che ha dichiarato l’inconferibilità dell’incarico all’ex presidente di Abc Palmerini (poi dimessosi), la questione sollevata dal consigliere Nazareno Ranaldi. “Se l’incarico dato a Palmerini era inconferibile come risulta dal parere Anac, tutti gli atti firmati dall’ex presidente nel suo periodo di mandato sono nulli. Staremo a vedere”, dice il consigliere di opposizione.