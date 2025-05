Latina, scompare la dirigente scolastica Eleonora Lofrese. Aveva 71 anni

LATINA – Lutto nel mondo della scuola. Si è spenta questa mattina all’ospedale Santa Maria Goretti la ex dirigente scolastica del Liceo Classico Dante Alighieri di Latina, Eleonora Lofrese, aveva 71 anni. Originaria di Cerignola in provincia di Foggia, era approdata nel Lazio dove ha avuto le prime esperienze in cattedra, e a Latina è stata a lungo docente di inglese all’Einaudi. Nel 2017 aveva vinto il concorso per presidi e un anno più tardi era stata assegnata al liceo di Viale Mazzini che ha guidato a lungo, vincendo anche un ricorso per rinviare il pensionamento e portare a termine un Erasmus cominciato sotto la sua guida. Nel 2023 aveva dovuto lasciare la scuola “per raggiunti limiti di età e contributivi”.

Lofrese era ricoverata nel reparto di Ematologia in seguito all’aggravarsi di una malattia che la accompagnava da tempo e che ha sempre affrontato con determinazione, immergendosi, fino a quando è stato possibile nel suo lavoro, a contatto con i giovani.