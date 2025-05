Latina, sasso lanciato in una classe del Liceo Classico Alighieri, colpita una studentessa

LATINA – Momenti di paura in una classe del Liceo Classico Dante Alighieri di Latina. Poco prima delle 11, mentre era in corso una lezione, un sasso è stato lanciato con forza all’interno di un’aula che affaccia su Via Gian Battista Vico, a pochi passi dal Tribunale. L’oggetto, grande circa cinque centimetri e quindi pesante, non ha trovato ostacoli dal momento che le finestre della classe erano aperte per il caldo e ha colpito all’altezza della clavicola una studentessa che era seduta nei pressi della finestra, rimbalzando poi sul banco. Forte lo spavento per lei, che ha riportato una contusione, e per i compagni di classe. Del fatto è stata informata immediatamente la dirigente scolastica, professoressa Michela Zuccaro, che ha sequestrato la pietra e senza attendere oltre si è recata dai carabinieri per sporgere denuncia. A scuola intanto è arrivata un’ambulanza del 118.

A una prima osservazione il sasso non sarebbe stato lanciato dalla strada, visto che la scuola è circondata da alti arbusti posti posti a protezione, ma probabilmente da un altro edificio.