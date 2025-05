Latina, scoperto un allevamento di cervi e daini: 130 esemplari sequestrati

LATINA – Un vasto allevamento abusivo di cervi e daini è stato scoperto dai carabinieri del Cites che si occupano di fauna selvatica, in un’azienda agricola pontina. In un’area recintata c’ erano circa 130 esemplari privi di qualsiasi documentazione autorizzativa, compresa quella sanitaria, che sono stati sequestrati. Il direttore generale dell’azienda è stato segnalato alla procura della Repubblica per detenzione in assenza delle dovute autorizzazioni di animali di fauna selvatica, considerati pericolosi per la salute e l’incolumità pubblica. A che cosa fossero destinati gli esemplari non è stato ancora chiarito.