Lenola, il cortometraggio Fiabexit vince il Premio Sorriso Rai Cinema Channel

LENOLA – Fiabexit vince il Premio Sorriso Rai Cinema Channel nella sezione cortometraggi del XVIII Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera nella serata che si è svolta sabato 10 maggio 2025 al The Space Cinema Moderno di Roma, con Barbara De Rossi e Pino Quartullo. Il cortometraggio è stato girato a Lenola, diretto da Lorenzo Giovenga e Giuliano Giacomelli, scritto da Ermete Labbadia e prodotto dal festival Inventa un film e dall’Amministrazione Comunale di Lenola.

Il Premio Sorriso Rai Cinema Channel è il secondo premio ottenuto da Fiabexit nel festival dopo quello per la miglior fotografia assegnato a Daniele Trani dalla giuria tecnica della sezione cortometraggi composta da Paola Tassone (Direttore Artistico sezione cortometraggi), Giovanni Veronesi (presidente di Giuria), Fulvio Firrito (Rai Cinema – Vicepresidente di giuria), Nino Celeste (Direttore della fotografia), Vince Tempera (Direttore d’orchestra), Armando Pizzuti (Casting Director), Anna Lauro (selezione e programmazione cortometraggi in Rai Cinema). Ma Fiabexit ha raccolto, in 9 mesi, 102 riconoscimenti e 129 comunicazioni di selezioni da festival di 37 nazioni ed è il cortometraggio italiano più premiato tra quelli prodotti nel 2024 (https://www.cinemaitaliano.info/piupremiati/cortometraggio/2024.html).