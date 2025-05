Progetto Climax, al Liceo Majorana di Latina una lezione sull’impatto ambientale del fast fashion

LATINA – Fast fashion e il suo impatto ambientale sono al centro dell’incontro conclusivo del progetto Climax, curato dall’APS Altri Caratteri e rivolto agli studenti del Liceo Scientifico Ettore Majorana di Latina per aumentare le loro conoscenze sui grandi temi della sostenibilità ambientale. Il percorso ha già toccato gli argomenti del risparmio energetico, riciclo, alimentazione sostenibile, cambiamento climatico, sostenibilità aziendale e mobilità. Il nuovo appuntamento è per lunedì 12 maggio 2025 con Sara Dellabella, giornalista dell’agenzia AGI esperta di economia circolare, già collaboratrice al dossier “Sfide per un tessile circolare” in sinergia con Ecomondo. L’incontro prevede una parte introduttiva dedicata all’analisi del fenomeno fast fashion, seguita da un momento interattivo con un quiz rivolto agli studenti, per stimolare riflessioni e partecipazione attiva.

Il progetto CLIMAX, riconosciuto come valido PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), ha coinvolto gli studenti in un laboratorio di comunicazione incentrato sulla fotografia naturalistica e sull’uso consapevole dei social media. “Un percorso formativo di 20 ore che ha permesso ai ragazzi di acquisire competenze concrete e attuali nel campo della divulgazione ambientale”, dicono dall’Aps Altri Caratteri.

Tra i risultati più significativi del progetto, la creazione dell’account Instagram @GreenMajorana, interamente gestito dagli studenti, dedicato alla promozione di contenuti green e alla sensibilizzazione ambientale tra i coetanei. A coronamento del lavoro svolto, le fotografie realizzate durante il laboratorio saranno esposte in una mostra finale presso la Libreria Feltrinelli di Latina.

L’iniziativa è realizzata grazie al supporto di ETS, società di ingegneria leader nazionale nella progettazione innovativa e sostenibile di infrastrutture.