Letture Agonistiche festeggia i 100 anni del Grande Gasby

LATINA – Letture Agonistiche, la rete dei Gruppi di Lettura di Latina e provincia, festeggia un compleanno importante: i cento anni de Il Grande Gatsby, il capolavoro di Francis Scott Fitzgerald pubblicato per la prima volta a New York il 10 aprile 1925. Lo farà il 28 maggio dalle 19:30 al Doolin Irish Pub (via Adua 10, Latina) con quiz a tema, letture, musica dal vivo.

“«Non si può ripetere il passato? Certo che si può!» dice Jay Gatsby. E noi lo abbiamo preso in parola: la serata è pensata per fare un tuffo negli anni Venti e se volete vivere un’esperienza ancora più immersiva, tirate fuori dall’armadio i vostri Flapper Dress o quel papillon con quei gemelli che conservate per un’occasione speciale”, dicono gli organizzatori.

Chi ha una copia del capolavoro di Francis Scott Fitzgerald in libreria è invitato a rileggerlo per prepararsi a rispondere alle domande dopo aver formato una propria squadra e aver prenotato la partecipazione.