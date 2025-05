Una “Maratonina Azzurra” da applausi: trionfa Maria Casciotti, si conferma Gabriele Carraroli

LATINA – Una giornata di sole ha fatto da cornice domenica 25 maggio alla 15a edizione della “Maratonina Azzurra”, nuova tappa del Grande Slam UISP “Natalino Nocera” organizzata dalla 4a Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l’Assistenza al Volo. Oltre 400 partecipanti si sono presentati al via nella sede dell’Aeronautica Militare per partecipare alle due gare, la competitiva di 11 km e la non competitiva sullo stesso percorso, sviluppato dalla periferia del capoluogo fino a piazza del Popolo per poi tornare a Borgo Piave. I fondi raccolti sono stati devoluti all’ospedale Bambino Gesù di Roma, nell’ambito del progetto “Un dono dal cielo per il Bambino Gesù”.

La macchina organizzativa ed il coordinamento del Comitato Territoriale UISP hanno evitato conseguenze spiacevoli per il traffico: l’impiego di oltre cento unità tra Polizia Locale, Protezione Civile, Polizia Provinciale, Carabinieri e Polizia di Stato ha consentito di ricorrere a chiusure dinamiche e rapidi attraversamenti che di fatto hanno evitato il blocco delle strade coinvolte. Per la sicurezza dei podisti, inoltre, hanno garantito il loro apporto i MotoPatitori, moto club sempre presente in iniziative di tale portata.

Ha confermato il successo dello scorso anno Gabriele Carraroli, giunto al traguardo con un tempo di 37’59’’. Il portacolori del Centro Fitness Montello, club che ha stravinto anche nella classifica per società, l’ha spuntata dopo un bel testa a testa con Michele Prova del Saroli Club (38’17’’), mentre a seguire si sono piazzati Giancarlo Grieco, Christian Margiotta ed Emanuele Ronconi. Tra le donne la regina incontrastata è stata Maria Casciotti, alla sua prima apparizione nella “Maratonina”: la campionessa di Purosangue Athletics ha chiuso con un tempo di 42’59’’, seguita da Antonella D’Aversa dell’Atletica Ferentino (48’02’’), Roberta Andreoli (48’31’’), Martina Stocco e Stefania Gavillucci. Da evidenziare anche il responso della graduatoria riservata agli atleti dell’Aeronautica Militare, con i primi posti centrati da Roberto Minotti e Giulia Castagneri.

Hanno presenziato alla cerimonia di premiazione il comandante, Generale di Brigata Pietro Spagnoli, il vicecomandante, Colonnello Claudio Passalacqua, il Maggiore Gaia Mauloni ed il Tenente Colonnello Roberto Rondoni. Da parte loro è arrivato un riconoscimento speciale a tre indiscussi protagonisti coinvolti nel nome della vera inclusione: Max Colaiuta, Devis D’Arpino e Fabrizio Percoco. Oltre a gioire per la riuscita della corsa, per la 4a Brigata è stata grande la soddisfazione nel veder accorrere numerose famiglie e tanti ragazzi all’Open Day organizzato per rinnovare il legame tra il territorio pontino e l’Aeronautica Militare.