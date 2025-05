N-ego, lo speciale solo al cinema. Stasera al Multisala Corso

LATINA – Il film N-ego, che è stato in concorso al 42° Torino Film Festival e ha ricevuto un’accoglienza entusiasta da critica e pubblico, stasera, alle 21, verrà presentato a Latina al Cinema Corso alla presenza della regista Eleonora Danco.

“È un film che spiazza, emoziona, fa ridere e commuove. Piace tantissimo ai giovani, e questa per me è una grande soddisfazione: sto riuscendo a portarli di nuovo al cinema, anche grazie a una strategia promozionale ricca di clip e contenuti extra. Non ha una trama classica, è un film sulla vita, che arriva in tutta la sua purezza. Ho scelto persone dalla strada, senza conoscerne la storia, di diverse estrazioni sociali, senza giudizio. Le loro testimonianze – tra Roma, Terracina e Sperlonga – sono diventate il cuore del film: interviste-performance potentissime, racconti veri incorniciati da immagini che sembrano favole”, ha raccontato a Gr Latina la regista Eleonora Danco.

“Come ha detto Edoardo Camurri: “E’ un esorcismo con la forma di un film. Nel film c’è anche il mio personaggio simbolico, – prosegue Danco – una regista che cerca attori per girare un film e, nel farlo, inciampa nelle vite degli altri. È un film nel film, che parla della condizione dell’adulto, ma anche dei giovani adulti.

Ci sono anche dei camei preziosi: Elio Germano, meraviglioso, fa un tassista romano in una scena molto divertente e realistica. E Filippo Timi, un produttore ricco, con cui la regista cerca di farsi finanziare, toccando anche il tema attualissimo dei film a basso budget.

Il film non è una denuncia, ma è profondamente umano. Ogni sera, dopo la proiezione, resto a parlare con il pubblico: le domande sono tantissime, e il confronto è una parte fondamentale di questa esperienza. E succederà anche stasera. Vengo a presentarlo con grande emozione, soprattutto perché siamo vicini a casa mia, a Latina, una zona a cui tengo molto.

Spero che vengano in tanti, perché è un film originale, sincero, e che fa parlare. Un grazie speciale a chi ha lavorato con me, come Marco Tecce al montaggio, e a chi continua a darci spazio per farlo conoscere”.

Il fil, uscito il 5 maggio a Roma al Cinema Troisi con un bellissimo sold out, sta avendo grande successo anche a Milano e Bologna.