Studenti e prof di quattro scuole studiano e fanno cinema: evento finale nell’auditorium Odeion

LATINA – Si concluderà venerdì 30 maggio, nell’auditorium Odeion del Liceo Classico Dante Alighieri di Latina, il percorso “CinematograficaMente” – Cinema e immagini per la scuola“, realizzato dalla scuola di Viale Mazzini in rete con l’IC “Manfredini” di Pontinia, IC “San Tommaso d’Aquino” di Priverno e IC “Verga” di Pontinia e che ha coinvolto ottanta studenti e venti docenti delle quattro scuole.

“Formazione tecnica, ma soprattutto personale – spiega la dirigente scolastica del Classico Michela Zuccaro illustrando le attività che hanno consentito ai ragazzi di “vivere il cinema da protagonisti dopo aver seguito corsi con formatori del campo”.

“Con il supporto di professionisti del settore, gli studenti hanno imparato a “leggere” la complessità di un prodotto cinematografico, a “leggersi” dentro attraverso l’immedesimazione nei personaggi, a raccontare realtà ed emozioni realizzando dei corti, a scoprire risorse e talenti sconosciuti. Le proiezioni condivise e gli incontri con chi quelle storie le ha vissute in prima persona o le ha raccontate hanno contribuito in maniera significativa e, a volte, toccante, a fare squadra e a favorire quella humanitas indispensabile per futuri cittadini consapevoli e responsabili”, spiega la dirigente scolastica.

IL PERCORSO – I ragazzi partecipanti e i loro docenti hanno frequentato un corso teorico ed esercitazioni pratiche per acquisire competenze specifiche in relazione alla comprensione, analisi, creazione e fruizione del cinema come strumento educativo e culturale. Hanno poi assistito a diverse proiezioni cinematografiche in sala tra cui “Il ragazzo dai pantaloni rosa” e “Non dirmi che hai paura”. Hanno quindi visitato Cinecittà con il Centro Sperimentale di Cinematografia, entrando in contatto diretto con la storia e la produzione cinematografica. Hanno studiato la storia del cinema e la sua capacità di raccontare e influenzare la realtà. Infine, è stata incoraggiata la produzione creativa degli studenti attraverso laboratori vari, per imparare la scrittura di sceneggiature, la regia, il montaggio e la fotografia.

Il viaggio nel cinema dei cento partecipanti si è concluso con la creazione e realizzazione di quattro cortometraggi, uno per ogni scuola: Stop, realizzato dal Liceo Classico; La Grande Vittoria dell’Ic San Tommaso D’Aquino; Nei momenti più bui dell’Ic Verga; Il giorno nuovo dell’Ic Manfredini tutti incentrati sui temi della cittadinanza attiva e responsabile. La proiezione dei lavori avverrà nel corso dell’evento in programma venerdì 30 maggio, a partire dalle 16,30, nell’auditorium del Liceo Classico, di recente riaperto.