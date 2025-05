Ponza, scatta lo stato di massima pericolosità per incendi

Con l’avvicinarsi dell’estate e l’innalzarsi delle temperature, anche l’isola di Ponza si prepara ad affrontare il rischio incendi. Il sindaco Francesco Ambrosino ha emanato un’ordinanza che dichiara lo “stato di massima pericolosità” per il rischio incendi boschivi e di interfaccia, in vigore dal 15 giugno al 15 ottobre 2025, salvo proroghe dovute a condizioni climatiche eccezionali.

Il provvedimento recepisce quanto disposto dalla Regione Lazio con nota del 22 maggio scorso, che ha indicato l’intero territorio regionale come area a rischio. In base all’ordinanza comunale, è vietata l’accensione di fuochi e qualsiasi attività che possa provocare anche indirettamente incendi, in tutte le zone di campagna e nei luoghi da cui possa propagarsi il fuoco. Il sindaco richiama alla massima responsabilità sia i privati cittadini sia gli enti pubblici, sottolineando che i proprietari e gestori di terreni saranno ritenuti responsabili di eventuali danni provocati da negligenza o mancato rispetto delle norme.

A vigilare sull’applicazione dell’ordinanza saranno la Polizia Municipale, la Forza Pubblica e i volontari della Protezione Civile, incaricati di effettuare controlli sul territorio. Chi non rispetterà le disposizioni andrà incontro a sanzioni previste dalla legge n. 353 del 2000, oltre alle eventuali responsabilità penali in base agli articoli 449 e 650 del Codice Penale. L’amministrazione invita tutti i cittadini a collaborare per tutelare il patrimonio naturale e la sicurezza dell’isola, in un periodo dell’anno particolarmente delicato per la prevenzione degli incendi.