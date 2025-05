Deve scontare tre anni per maltrattamenti arrestato 42enne di Aprilia

APRILIA – E’ stato condannato a 3 anni di reclusione maltrattamenti in famiglia, reato commesso tra il 2016 ed il 2020. Per questo è stato arrestato ieri notte dai Carabinieri di Aprilia un uomo di 42 anni del luogo, già noto alle Forze di polizia. L’arresto è arrivato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma – Ufficio Esecuzioni Penali. L’uomo espletate le formalità di rito, è stato portato presso la Casa Circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.