Priverno, tutto pronto per la XXIX edizione del Palio del Tributo

Dal 29 maggio al 6 luglio, Priverno si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per la XXIX edizione del Palio del Tributo, uno degli eventi più attesi della tradizione storica, artistica e gastronomica del territorio.

Organizzato dal Comune di Priverno e dall’Associazione Culturale “Il Palio del Tributo”, guidata dalla presidente Valentina De Angelis, il Palio si svolge in collaborazione con la Federazione Manifestazioni Storiche del Lazio (F.M.S.L.) e la Federazione Italiana Giochi Storici (FIGS), coinvolgendo realtà palistiche anche di altre città della Regione. Per 38 giorni, Priverno si immerge in un’atmosfera rinascimentale tra cavalieri, armigeri, nobildonne e antiche casate. Cuore della rievocazione è la storica Corsa all’Anello, ispirata agli Statuti dell’epoca, che celebravano il tributo dovuto alla città da Maenza, Sonnino e Prossedi. Il Palio, ideato dallo storico locale Edmondo Angelini, si articola in tre momenti fondamentali: il corteo storico, la consegna del tributo in Piazza del Comune e la corsa all’anello, disputata tra i cavalieri delle quattro antiche Porte di Priverno – Campanina, Posterula, Romana e Paolina – che si contendono il drappo, realizzato ogni anno da un artista diverso. Accanto agli appuntamenti storici, il calendario è arricchito da feste di contrada, degustazioni, musica, mostre artistiche e fotografiche, coinvolgendo attivamente scuole, artigiani e giovani del territorio. Il primo evento si terrà giovedì 29 maggio, alle ore 17, nella Sala delle Cerimonie del Palazzo Comunale, con la presentazione del Drappo 2025 firmato da Marinella Pompeo, seguita dal sorteggio delle Porte, dalla narrazione storica di Rosella Tacconi e dall’inaugurazione della mostra “I Giovani raccontano Storia, Arte, Araldica e Colori del Palio”. Tra gli eventi di spicco anche la fiaccolata del Corteo Storico di sabato 5 luglio e la grande giornata finale di domenica 6 luglio, con la cerimonia dell’offerta del vino, la consegna del tributo e la corsa all’anello diretta dal Maestro di Campo Luigi Cellini. Un’occasione imperdibile per riscoprire la storia locale attraverso spettacolo, cultura e comunità