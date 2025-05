Vini d’Abbazia, al via la quarta edizione dal 6 all’8 giugno

Dal 6 all’8 giugno 2025, l’Abbazia di Fossanova, a Priverno, accoglierà la quarta edizione di Vini d’Abbazia, l’evento che celebra la tradizione enologica monastica attraverso storia, cultura e degustazioni d’eccellenza. Parteciperanno prestigiose cantine italiane e internazionali, tra cui oltre 30 realtà provenienti da abbazie, che presenteranno vini rari e storici custoditi nei secoli da luoghi di culto e comunità monastiche. Tra gli espositori figurano le maggiori abbazie produttrici di vino italiane, produttori laici legati a monasteri, la rete francese Les Vins d’Abbayes e il Monastero di Alaverdi – Badagoni, simbolo della cristianità ortodossa in Georgia.

Ogni giorno, dalle 16.30 alle 22.00, i banchi d’assaggio animeranno il suggestivo Chiostro dell’Abbazia, affiancati dal Villaggio Food&Wine con le eccellenze gastronomiche del territorio. Il programma completo, già disponibile online, affianca alle degustazioni un ricco calendario di incontri, conferenze e dibattiti aperti al pubblico, che si terranno nell’Infermeria del Borgo di Fossanova e vedranno il coinvolgimento dei massimi rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, insieme a protagonisti del mondo agricolo, culturale ed enogastronomico. Le masterclass, ospitate nel Refettorio dell’Abbazia, offriranno momenti di approfondimento guidate da autorevoli voci del vino e della cultura. Un dialogo aperto tra tradizione e contemporaneità, pensato per chi desidera vivere il vino come esperienza culturale oltre che sensoriale. L’edizione 2025 di Vini d’Abbazia è associata al progetto regionale Le Vie del Giubileo, promosso da Regione Lazio e ARSIAL in occasione dell’Anno Santo 2025, con l’obiettivo di valorizzare i luoghi della spiritualità, dell’accoglienza e dell’enogastronomia del territorio attraverso eventi diffusi e reti virtuose tra istituzioni, imprese e comunità.

La rassegna prenderà il via venerdì 6 giugno alle ore 17:30 presso l’Infermeria del Borgo di Fossanova, con l’incontro “Custodi della Vite: i monaci e la cultura del vino”, introdotto in video da S.E.R. Monsignor Mariano Crociata, Vescovo di Latina-Terracina-Sezze-Priverno. A seguire, interverranno Dom Stefano Visintin dell’Abbazia di Praglia, Dom Andrea Santus del Monastero di Monteoliveto Maggiore, Werner Waldboth dell’Abbazia di Novacella e Fratel Michele Badino del Monastero di San Masseo – Fraternità di Bose. Porta i saluti Padre Andrea David dell’Abbazia di Fossanova. A moderare sarà il giornalista RAI Marcello Masi.

Sabato 7 giugno, alle ore 11:00, si terrà il Laboratorio dei giovani soci BCC e giovani imprenditori, un confronto formativo dal titolo “Cooperazione per il Turismo e l’Enoturismo Sostenibile”, dedicato alla costruzione partecipata dell’offerta turistica rigenerativa. Dalle ore 16:30, tra le arcate del chiostro, prenderà il via il percorso di degustazione, accompagnato dalla cerimonia di inaugurazione ufficiale e dalla benedizione dell’evento, con la partecipazione degli Sbandieratori dei Rioni di Cori. Alle 17:30, l’Infermeria del Borgo ospiterà l’incontro “Giubileo, Turismo e Imprese: Strategie per una Crescita Integrata del Territorio”, con la partecipazione di Padre Pablo Scaloni dell’Abbazia di Fossanova, Giovanni Acampora, Presidente CCIAA Frosinone-Latina, Luigi Niccolini, Presidente Azienda Speciale Informare, il professor Ernesto Di Renzo, Università di Tor Vergata, Marco Caprai, Confagricoltura, Carmine Daniele, Vice Direttore Generale BCC Gruppo ICCREA e Massimiliano Raffa, Commissario Straordinario ARSIAL. Concluderà Giancarlo Righini, Assessore della Regione Lazio. Porterà i saluti il Sindaco di Priverno, Anna Maria Bilancia. Il confronto sarà moderato dalla giornalista RAI Roberta Ammendola e offrirà uno spunto strategico sul ruolo del Giubileo 2025 come leva di sviluppo per l’agroalimentare di qualità e il turismo esperienziale.

Domenica 8 giugno, a partire dalle 16:30, aprirà il Villaggio Food & Wine con la partecipazione del progetto “Borghi d’Italia”, mentre alle 17:30 si terrà il talk “Radici antiche e idee innovative: il vino secondo le donne”, dedicato alla visione femminile nel mondo vitivinicolo. Protagoniste dell’incontro saranno Manuela Zennaro, giornalista e Delegata Donne del Vino Lazio; Floriana Risuglia, avvocata e Vice Delegata Donne del Vino Lazio; Pina Terenzi, Presidente Donne in Campo CIA; e Nina Farrel, azienda Carafa Jacobini, Presidente rete VIP. A moderare sarà il giornalista RAI Rocco Tolfa. Un momento di confronto tra professioniste che stanno ridisegnando il settore, tra sostenibilità, identità e innovazione