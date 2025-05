Simone Cristicchi chiude la rassegna “Che ci faccio QUI?”

La Provincia di Latina si prepara a concludere la rassegna culturale “Che ci faccio QUI?” con un appuntamento speciale: l’incontro con Simone Cristicchi, in programma giovedì 29 maggio 2025, alle ore 10:00, nello splendido scenario del Teatro Romano di Minturnae. L’iniziativa, promossa dalla Provincia e curata da Riccardo Campino dell’Associazione Tuttilibri, ha accompagnato per mesi centinaia di studenti delle scuole superiori della provincia in un percorso di crescita interiore e confronto culturale, attraverso sette incontri con autori e artisti di rilievo nazionale.

«Siamo immensamente orgogliosi del successo di questa rassegna», ha dichiarato il Presidente della Provincia, Gerardo Stefanelli. «Ha rappresentato un’opportunità straordinaria per i nostri giovani, che hanno potuto incontrare figure capaci di stimolare riflessioni profonde sul senso della vita. La loro partecipazione è stata la prova tangibile che la cultura è il vero motore del nostro futuro».

Dopo aver ospitato personalità come Folco Terzani, Paolo Ruffini, Alessandro D’Avenia, Simona Atzori, Daniele Cassioli e Daniel Lumera, il testimone passa ora a Simone Cristicchi, artista poliedrico noto per la sua capacità di fondere musica, teatro e letteratura in opere dense di significato. Vincitore del Festival di Sanremo nel 2007 con “Ti regalerò una rosa”, Cristicchi si è affermato negli anni come voce autentica della cultura italiana contemporanea, capace di raccontare l’animo umano con delicatezza, profondità e ironia. L’incontro sarà riservato agli studenti delle scuole coinvolte nel progetto e sarà arricchito dalla possibilità di acquistare alcuni dei libri dell’artista, ricevere una dedica e scattare una foto ricordo. Tra i titoli consigliati, Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli (2024) e Lo chiederemo agli alberi (2023), entrambi editi da Baldini+Castoldi. A completare il percorso, l’ascolto dell’album Dalle tenebre alla luce (Dueffel Music, 2024), testimonianza del suo eclettismo musicale.

Un’occasione rara per i giovani di confrontarsi con grandi protagonisti della scena culturale italiana, riflettere, crescere e immaginare il proprio futuro. Per consentire la partecipazione anche a distanza, l’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale della rassegna “Checifaccioqui?”.