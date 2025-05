Gli Sbandieratori di Cori ospiti al 30° Danube Carnival Festival di Budapest

Nuova prestigiosa trasferta internazionale per gli Storici Sbandieratori delle Contrade di Cori, che dall’8 al 15 giugno saranno tra i protagonisti del 30° Danube Carnival Festival, nella splendida cornice di Budapest, capitale dell’Ungheria. Si tratta di un evento di grande rilievo, che ogni anno trasforma la cosiddetta regina del Danubio in un vivace palcoscenico multiculturale, dove musica, danza e folklore si fondono in un’unica, straordinaria celebrazione. In quest’occasione, i quindici elementi della formazione pontina si esibiranno nel suggestivo giardino del Museo Nazionale Ungherese, portando in scena la loro arte e la secolare tradizione del maneggio della bandiera. Il gruppo sarà affiancato da compagnie di danza e folklore provenienti da ogni angolo d’Europa e del mondo: Macedonia, Grecia, Spagna, Turchia, insieme a numerose realtà artistiche ungheresi. Le esibizioni, che animeranno le vie della città con parate e spettacoli all’aperto, offriranno un’opportunità unica di scambio culturale e visibilità internazionale.

Questa nuova partecipazione si inserisce in un percorso già ricco di successi. Solo negli ultimi mesi, gli Sbandieratori di Cori hanno rappresentato l’Italia in eventi di rilievo come il Festival Medievale di Ayia Napa a Cipro, il Festival Internazionale del Folklore di Červený Kostelec in Repubblica Ceca, il Medieval Festival di Oradea in Romania, le celebrazioni legate ai Giochi Olimpici di Parigi, lo Shop In Festival di Andorra e il Nan Ying International Folklore Festival in Taiwan. Il 2025 si è aperto sotto i migliori auspici con l’invito alla prestigiosa International Parade di Macao, lo scorso marzo. Tappe che testimoniano non solo il valore artistico del gruppo, ma anche la forza di una tradizione che continua a vivere grazie all’impegno, alla passione e al talento di giovani portabandiera capaci di coniugare storia e spettacolo. Gli Sbandieratori delle Contrade di Cori sono oggi, più che mai, ambasciatori della cultura e delle radici del loro territorio, portando il nome di Cori in giro per il mondo con fierezza e professionalità.