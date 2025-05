Stagione balneare al via, tutto pronto sul lungomare a Sabaudia

SABAUDIA – Lungomare pulito e passerelle sistemate. Quest’anno a Sabaudia la spiaggia sarà pronta ad accogliere residenti e turisti già dal weekend del 23-25 maggio. In anticipo, per quanto riguarda la pulizia, rispetto ai tempi previsti dal contratto con la ditta appaltatrice Del Prete (15 giugno).

La decisione è arrivata ieri mattina, al termine di un incontro operativo voluto dal sindaco Alberto Mosca e dal vice sindaco Giovanni Secci con i vertici della Del Prete e della società Litorale Pontino, che opera per la pulizia del lungomare. I lavori di pulizia inizieranno lunedì prossimo ed interesseranno l’intero litorale da Torre Paola a Rio Martino.

“Ringraziamo i titolari delle due società per la collaborazione e per essersi messi subito a disposizione. Turisti e residenti possono stare tranquilli. Anche quest’anno potranno trascorrere le vacanze tra dune, sabbia dorata e mare cristallino. Tra l’altro Sabaudia, per il decimo anno consecutivo, ha nuovamente ricevuto la Bandiera blu. Siamo particolarmente soddisfatti perché il riconoscimento attesta la qualità, non solo delle nostre acque, ma anche dei servizi offerti dai nostri imprenditori balneari. Oltretutto viene riconosciuta anche la conservazione dell’ambiente naturale. Anche quest’anno sarà un’estate indimenticabile. La città delle dune, ancora una volta, si confermerà il fiore all’occhiello del litorale per spiaggia, mare ed eventi di alto livello”. Così il sindaco Alberto Mosca e il vice sindaco Giovanni Secci.

In fase di completamento anche i lavori di manutenzione delle passerelle. Su 44 totali (tra comunali, private e di strutture alberghiere), solo una risulta ancora chiusa. In corso l’intervento di ripristino. Due ditte sono al lavoro per completare l’operazione.

“Rispetto allo scorso anno siamo in anticipo con la sistemazione delle passerelle. Purtroppo agenti atmosferici e atti vandalici ci obbligano a manutenzioni continue che non possono essere effettuate se non in prossimità della stagione balneare. L’obiettivo è arrivare alla piena funzionalità in tempi utili all’avvio della stessa. E manca davvero pochissimo perché quest’anno abbiamo accorciato i tempi ed è quasi tutto pronto”.

È quanto ha dichiarato il consigliere delegato al Demanio e Patrimonio, Davide Gallucci.

In fase di valutazione anche le offerte per i chioschi. Le graduatorie verranno stilate la prossima settimana dopo essere state completate le verifiche sugli operatori economici partecipanti a specifica gara pubblica. A breve, quindi, anche le assegnazioni ai vincitori dei bandi.

In chiusura pure la gara relativa al servizio di salvamento relativa a nove tratti di spiaggia libera, tra cui due dedicati ai diversamente abili. Il bando scadrà il prossimo 22 maggio. Subito dopo, si procederà con l’assegnazione del servizio.