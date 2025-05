La Provincia di Latina accoglie la delegazione senegalese di Ziguinchor e Kafountine

Nell’ambito del progetto “RigenerAzione: sviluppo territoriale di riqualificazione ambientale in bassa Casamance”, la Provincia di Latina ha avuto il piacere e l’onore di ricevere, il giorno 13 maggio 2025, la visita di una delegazione composta dai Rappresentanti dei Comuni senegalesi di Ziguinchor e Kafountine, accompagnati da rappresentanti di ISCOS Nazionale, ISCOS Lazio, ISCOS Frosinone e ISCOS Cassino. Il progetto vede la Provincia di Latina protagonista in attività di formazione per Enti locali e nella realizzazione di azioni pilota per la gestione dei rifiuti. Queste attività, già avviate durante la missione in Senegal nel maggio 2023 da parte del Personale del Settore Ecologia e Tutela del Territorio, hanno coinvolto le amministrazioni locali e le principali realtà economico-sociali senegalesi. La visita del 13 maggio rappresenta una tappa importante del percorso di cooperazione internazionale che ha portato allo sviluppo di un progetto pilota nei Comuni di Ziguinchor e Kafountine, con la realizzazione di stalli per la raccolta differenziata dei rifiuti e l’attivazione di una campagna di formazione e sensibilizzazione, rivolta soprattutto alla gestione della plastica. In merito all’iniziativa, il Presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli, ha dichiarato:

“Questo progetto dimostra come la cooperazione internazionale possa diventare un’occasione concreta di crescita reciproca. La Provincia di Latina è orgogliosa di mettere a disposizione le proprie competenze per contribuire allo sviluppo sostenibile di altri territori, in un dialogo costruttivo e continuo. La visita della delegazione senegalese ci arricchisce di nuove prospettive e rafforza il nostro impegno per l’ambiente, la formazione e la solidarietà internazionale.”