Terracina, cominciati i lavori per il nuovo asilo nido a Borgo Hermada

TERRACINA – È stato aperto il cantiere e sono cominciate le prime operazioni di scavo per la realizzazione di un nuovo asilo nido a Borgo Hermada che accoglierà 72 tra bambine e bambini dai 6 mesi ai 3 anni. L’edificio, per il quale l’Amministrazione ha ottenuto un finanziamento con fondi PNRR dall’importo complessivo di oltre 1 milione e 700 mila, sarà ubicato nell’area di pertinenza dell’attuale scuola dell’infanzia in via Bolognini intitolata ad Anna Maria Scarpino dell’I.C. Alfredo Fiorini.

“L’edificio – spiegano dal Comune – sarà sostenibile sotto il profilo ambientale ed ecologico, con una auto-sostenibilità ed elevata prestazione energetica e l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili a riguardo. Ci sarà un collegamento funzionale con la scuola primaria presente e con gli spazi esterni così da costituire un unico comprensorio scolastico in grado di soddisfare contemporaneamente le esigenze dei due istituti. Il nuovo asilo prevede spazi comuni per il lavoro di gruppo, spazi per il riposo con luoghi appartati attrezzati con lettini e culle per favorire il riposo dei bambini, spazi di servizio diversificati per bambini e insegnanti, spazi amministrativi con uffici e sale per riunioni, locale cucina e servizi annessi”.

Da cronoprogramma, e salvo imprevisti, la conclusione dei lavori è prevista per la primavera prossima. Il RUP dei lavori è l’architetta Alessandra Madia.