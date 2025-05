LATINA – Si è insediata a Latina la nuova presidente del Tar, Donatella Scala che succede a Riccardo Savoia. È la prima volta di una donna al vertice della sezione di Latina del Tribunale Amministrativo Regionale. A farle visita nella sede di Via Doria, per darle il benvenuto a Latina, è stata la sindaca Matilde Celentano che ha voluto sottolineare la particolare “congiuntura astrale che tinge di rosa quasi tutte le istituzioni cittadine”. Celentano ha anche dichiarato di aver voluto stringere sin da subito “quell’intesa cordiale necessaria per costruire un valido rapporto di sinergia istituzionale in favore della comunità”.

Anche il senatore Nicola Calandrini ha voluto rivolgere il suo benvenuto alla neopresidente del Tar: “In un momento storico in cui il ruolo delle donne nelle istituzioni acquista un rilievo crescente, l’arrivo della presidente Scala è un segnale di qualità, competenza e autorevolezza, che rafforza il presidio di legalità e giustizia nel nostro capoluogo. Apprezzo il gesto della sindaca Matilde Celentano – ha commentato Calandrini – che ha voluto da subito avviare un dialogo istituzionale improntato alla collaborazione. La sinergia tra amministrazione comunale e giustizia amministrativa è fondamentale per garantire trasparenza, legalità e correttezza nell’azione pubblica, soprattutto su temi delicati come urbanistica, ambiente e governo del territorio. Sono certo che il nuovo corso del TAR di Latina saprà coniugare rigore giuridico e attenzione al contesto locale, rispondendo con efficienza alle istanze dei cittadini e delle imprese. A nome mio e delle istituzioni che rappresento, rinnovo piena fiducia e vicinanza per un lavoro proficuo al servizio della collettività. Un grazie, per lo splendido lavoro svolto sino ad oggi, al dottor Riccardo Savoia, che ha svolto con abnegazione e impegno questo ruolo molto delicato a tutela di tutta la cittadinanza”.