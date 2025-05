Trasporto rapido di massa, il Consiglio comunale di Latina dà il via libera al progetto con percorso su via Epitaffio

LATINA – Il Consiglio comunale, nella seduta odierna, ha approvato la revisione del progetto del collegamento rapido di massa Latina/Latina Scalo e quartieri Q4-Q5, con scelta del tracciato principale lungo via Epitaffio. “Si tratta di un’opera strategica di mobilità sostenibile, per un investimento complessivo di 156 milioni di euro che farà di Latina – ha sottolineato il sindaco Matilde Celentano – una città moderna, facilmente raggiungibile con nuove prospettive di sviluppo”. “Questa importante infrastruttura e relativo servizio denominato ‘Bus rapid transit’ rappresenta – ha aggiunto il sindaco Celentano – il più grande investimento, da realizzare in sei anni, che Latina abbia mai avuto”.

La deliberazione è stata illustrata ad inizio della seduta consiliare dall’assessore comunale alla Mobilità Gianluca Di Cocco e dalla dirigente del relativo dipartimento, l’architetto Daniela Prandi, evidenziando il perché della scelta del principale tracciato lungo via Epitaffio rispetto alle precedenti ipotesi progettuali con percorsi passanti per la rotatoria di Borgo Piave.

“Abbiamo tenuto conto delle perplessità emerse in un precedente Consiglio comunale tenuto sull’argomento a novembre 2024 – ha affermato l’assessore Di Cocco – in base alle quali il nodo della rotatoria di Borgo Piave, stante l’indeterminazione dei tempi di realizzazione del nuovo ospedale, avrebbe reso il progetto stesso insostenibile. Via Epitaffio resta il tragitto più diretto e naturale di collegamento tra il centro e lo scalo ferroviario. Lungo via Epitaffio, che sarà adeguatamente ampliata, i bus elettrici viaggeranno su corsie dedicate”.

La progettualità prevede la realizzazione di sezioni stradali idonee a permettere il transito di una flotta di bus elettrici in sicurezza e con facilità di fruizione da parte della cittadinanza, tenendo conto degli accessi alle abitazioni e ad incidere il meno possibile sull’intorno.

“Il Brt sarà rapido e con poche fermate – ha aggiunto Di Cocco – Oggi abbiamo la possibilità di confermare le somme già assegnate per dare avvio ad un sistema di trasporto di massa che non soltanto ridurrà i tempi di percorrenza da e per la stazione ferroviaria e il traffico privato lungo via Epitaffio e non solo, anche sulla Pontina, perché i pendolari (lavoratori e studenti che oggi sono costretti a ricorrere al trasporto con automobile) potranno scegliere di arrivare agevolmente a Latina con il treno. Il Brt garantisce l’attenzione all’ambiente, con un sistema di trasporto green, con meno traffico e meno emissioni di anidride carbonica in atmosfera”.

“Con la delibera di oggi – ha spiegato la prima cittadina – il Comune di Latina avrà la possibilità di confermare, vista l’imminente scadenza dell’avviso 3 del Mit, le somme già assegnate per un importo di 80 milioni di euro, utili alla realizzazione del primo stralcio, con l’attivazione del servizio Brt. Anche il secondo stralcio, con collegamento rapido anche verso i quartieri Q4 e Q5, densamente popolati, ha tutti i requisiti per essere finanziato”.