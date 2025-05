Ucciso a coltellate per rapina, muore un cittadino bengalese di 35 anni al distributore Toil di Tor San Lorenzo

Un uomo è stato ucciso in un’area di servizio Toil in Via delle Pinete a Tor San Lorenzo, nella zona pochi chilometri a nord di Aprilia (foto Google). La vittima è il gestore del distributore, un cittadino bengalese di 35 anni, Nahid Miah, padre di due bambini. A ucciderlo sarebbe stato un fendente inferto al torace da due banditi che lo stavano rapinando forse dopo una sua reazione. Poi, i due sono poi fuggiti in sella a una moto. Vani sono stati i soccorsi per il giovane.

I carabinieri hanno immediatamente visionato le immagini della telecamere dell’area di servizio dove sarebbero state trovate immagini utili, e hanno istituito posti di blocco in tutta la zona. Colti da malore la moglie e il fratello della vittima anche loro soccorsi dal 118.