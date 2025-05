Una ragazza di Latina fermata e rilasciata nelle indagini sul rapimento a New York di un trader italiano

LATINA – Una ragazza di Latina di 24 anni è rimasta coinvolta in un’inquietante storia di cronaca che ha fatto il giro del mondo nelle scorse ore e deve tutt’ora essere chiarita dalle autorità di New York che indagano. Il trader di criptovalute, John Woeltz, 37 anni originario del Kentucky, è stato arrestato a New York con l’accusa di aver sequestrato, dopo averlo attirato in una trappola, e torturato per due settimane, Michael Valentino Teofrastro Carturan, un 28enne di Torino, strappandogli il passaporto, per poi minacciarlo con una motosega e puntandogli una pistola alla tempia, dopo averlo legato a una sedia con fili elettrici, i piedi immersi in una bacinella d’acqua. L’obiettivo, sarebbe stato ottenere la password dei suoi account cripto e rubare i suoi soldi dal momento che il ragazzo avrebbe accumulato una vera e propria fortuna in criptovalute, una somma che secondo i media americani si aggirerebbe intorno ai 100 milioni di euro.

Nella vicenda, è stata fermata in un primo momento e poi rilasciata anche Beatrice Folchi la giovane attrice e marketing manager di Latina che, dopo l’interrogatorio, non è stata trattenuta. La procura di New York ha comunicato ai media statunitensi che nei suoi confronti non è stata formalizzata nessuna accusa in attesa di ulteriori investigazioni.

«Non sono in arresto. Non posso fare commenti ora», ha detto la donna al New York Post che è riuscito ad intercettarla mentre rientrava nella sua abitazione. Folchi – sempre secondo quanto riporta il quotidiano newyorkese in un articolo con dettagli esclusivi firmato da Khristina Narizhnaya e Georgia Worrell – ha ricoperto alcune parti in serie tv, ha studiato comunicazione e filosofia all’università del Connecticut, per poi ricoprire ruoli nel marketing per alcuni clienti come Rolls Royce e Bentley.