Gaeta accoglie l’Amerigo Vespucci: “la più bella del mondo” fa tappa nel Golfo

Ha fatto il suo ingresso trionfale a Gaeta la nave scuola della Marina Militare Amerigo Vespucci, accolta con entusiasmo da cittadini, scolaresche e autorità. Considerata la “nave più bella del mondo”, il veliero è impegnato nel tour mondiale iniziato nel 2023, che toccherà oltre 30 Paesi nei cinque continenti. L’arrivo presso la Banchina Salvo D’Acquisto, dove resterà due giorni prima di ripartire alla volta di Civitavecchia, rappresenta non solo un momento di grande suggestione visiva, ma anche un’occasione per sensibilizzare sul valore della formazione marinaresca e sul ruolo della Marina Militare nel mondo. In programma visite a bordo, incontri con gli allievi dell’Accademia Navale e momenti istituzionali con le autorità locali.