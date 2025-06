211° dell’Arma dei Carabinieri: “Criminalità organizzata pervasiva, ma le risposte sono immediate e efficaci”

LATINA – “Le organizzazioni criminali sono estremamente pervasive sul territorio e non solo ad Aprilia e Fondi, anche a Latina. I fatti accaduti di recente, gli spari ai carabinieri pur liberi da servizio, le intimidazioni nei confronti di amministratori, incendi di lidi e di chioschi a cui assistiamo ogni giorno, rinvenimento di granate per le strade, il rinvenimento di quantità di armi e di ordigni esplosivi ad alto potenziale offensivo, tutto questo è indice di una presenza o quantomeno di una minaccia da parte della criminalità organizzata viva e presente. Ma in tutte queste occasioni abbiamo dato risposte immediate”. Lo ha detto il comandante provinciale dell’Arma, il colonnello Christian Angelillo parlando con i giornalisti in occasione della cerimonia per il 211° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, che si è tenuta a Fogliano, sede del Reparto Carabinieri Biodiversità di Latina.

La cerimonia, alla quale ha preso parte il prefetto di Latina Vittoria Ciaramella e le massime autorità civili e militari del territorio, ha avuto inizio intorno alle18:30 con lo schieramento del Reparto di formazione, composto dal Picchetto in armi del Comando Provinciale in Grande Uniforme Speciale, una rappresentanza degli Ufficiali e dei Comandanti di Stazione della provincia, militari del Comando Provinciale di Latina, personale della Motovedetta Carabinieri di Gaeta, una rappresentanza dei Carabinieri Forestali ed esponenti delle specialità dell’Arma in provincia (Nucleo Antifalsificazione e Sanità, Nucleo Ispettorato del Lavoro e Nucleo Operativo Ecologico).

Sono stati resi gli onori al Prefetto e al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Latina che, dopo la lettura del messaggio augurale del Presidente della Repubblica ha tenuto il suo discorso, sottolineando le forti relazioni interistituzionali esistenti sul territorio.

“E’ stato un anno intenso per questa Provincia e per L’Arma dei Carabinieri in particolare, come potrete successivamente rilevare dalle numerose ricompense, che saranno tributate solo ad alcuni

militari, in rappresentanza dello sforzo corale profuso da tutti. Unitamente alle altre Fp e con la guida della Prefettura e delle Autorità Giudiziarie, ci siamo quotidianamente impegnati per

rafforzare la nostra capacità di prevenire e contrastare nuove e tradizionali forme di illegalità. Il nostro quotidiano impegno, sostenuto anche dai Carabinieri, che negli uffici garantiscono la piena efficienza dello strumento, è sempre di più orientato alla capacità di prevenire e dunque di anticipare le minacce”, detto il colonnello Angelillo

La cerimonia è proseguita con la consegna, da parte delle Autorità istituzionali presenti, dei riconoscimenti ad alcuni dei militari che si sono particolarmente distinti in attività di servizio.