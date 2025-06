Edilizia pubblica, approvato in Consiglio comunale il Piano per la zona Saraceno al Gionchetto

LATINA – E’ stato approvato oggi dal Consiglio comunale di Latina il Piano di edilizia economica e popolare della zona Saraceno, al Gionchetto. L’intervento, in variante al Prg, prevede la realizzazione di 104 nuovi alloggi per il fabbisogno abitativo di 375 persone La proposta progettuale è stata illustrata dall’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio: “L’area interessata – ha spiegato – è attualmente classificata nel vigente Prg come Zona Agricola. La variante proposta comporta la modifica su circa 37mila metri quadrati”. La volumetria realizzabile di natura residenziale è di circa 30mila metri cubi.

La sindaca Matilde Celentano ha espresso soddisfazione per il risultato: “Questa tipologia di edilizia riveste un ruolo cruciale nel contrasto all’emergenza abitativa, nella rigenerazione urbana, e nella promozione di una società più inclusiva e sostenibile”.