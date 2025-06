4R per il Pianeta: conclusa la campagna per una nuova cultura ambientale

Si è tenuta questa mattina nella Sala Loffredo della Provincia di Latina la conferenza stampa conclusiva della campagna di sensibilizzazione dedicata alle 4R – Riduzione, Riutilizzo, Riciclo e Recupero dei rifiuti – promossa dall’amministrazione provinciale. Un’iniziativa strutturata e trasversale, che ha coinvolto studenti, amministratori e professionisti, con l’obiettivo di diffondere una cultura ambientale fondata su consapevolezza, conoscenza e responsabilità. A intervenire durante l’incontro, il Presidente della Provincia Gerardo Stefanelli, il Professor Luca Andreassi dell’Università di Roma “Tor Vergata”, l’Ingegnere Giovanni Falco, dirigente del Settore Tutela del Territorio e Sviluppo Sostenibile, e il Dott. Alfonso Furbatto, funzionario dell’Ente.

“Abbiamo posto l’accento sulla quarta R, quella del Recupero – ha spiegato Stefanelli – uno strumento chiave per dare valore ai rifiuti, trasformandoli in nuovi materiali o fonti energetiche. Il nostro obiettivo è educare al rispetto dell’ambiente, soprattutto tra i più giovani, affinché diventino cittadini consapevoli e responsabili”.

Sul valore tecnico e formativo del progetto si è soffermato invece il professor Andreassi, che ha evidenziato la complessità della gestione dei rifiuti, un settore che richiede competenze aggiornate e una piena padronanza normativa. “Solo con la conoscenza e la collaborazione – ha detto – possiamo davvero trasformare il rifiuto in risorsa e costruire un futuro sostenibile”.

La campagna ha previsto numerosi strumenti e attività: un sito web dedicato (www.provincialatina4r.it), contenuti informativi destinati a scuole e amministratori, seminari con gli Ordini professionali e visite guidate presso impianti specializzati, che hanno coinvolto circa 250 studenti delle scuole superiori. Le tappe hanno incluso realtà d’eccellenza come Plasta Rei a Cisterna, Ind.Eco. a Borgo Montello e il termovalorizzatore di San Vittore del Lazio.

Grande attenzione anche alla produzione di materiali didattici fruibili nei percorsi di educazione civica ed eco-school, con un richiamo alla riforma del 2022 che ha inserito la tutela ambientale tra i principi fondamentali della Costituzione (art. 9).

Lo sguardo è ora rivolto al futuro, con nuovi progetti già in cantiere: dall’installazione di barriere anti-plastica nei corsi d’acqua, alle fontanelle scolastiche per l’erogazione di acqua potabile, fino a un nuovo bando rifiuti rivolto ai Comuni pontini. A rafforzare la dimensione internazionale del progetto, infine, il gemellaggio ambientale con i Comuni senegalesi di Ziguinchor e Kafountine, partner del programma “RigenerAzione”, dove il materiale prodotto dalla Provincia sarà la base per nuove campagne di sensibilizzazione tradotte in francese.