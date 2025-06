Tragedia in mare a Latina perde la vita un sub

LATINA – Tragedia in mare, perde la vita un sub a Latina. Dalle prime informazioni l’uomo si era immerso intorno alle 17 di ieri nella zona di Foce Verde ma non vedendolo rientrare la moglie ne ha dato l’allarme. Subito sono scattate le ricerche che sono durate ore e sono andate avanti anche nella notte, fino al momento del rinvenimento del corpo ormai senza vita dell’uomo, nei pressi di Torre Astura. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, gli agenti delle Volanti della questura insieme ai militari della guardia costiera che ora cercheranno di capire cosa sia successo in mare.